Погода: и в пасхальные выходные весенней погоды не будет

В ночь на четверг ожидается спокойная погода. Днем облачность повысится, а снег, мокрый снег пойдет в южных районах и постепенно покроет всю территорию страны. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, температура –6 градусов. Днем облачность повысится. Воздух прогреется до 4–5 градусов. В Шяуляй ночь будет звездной, температура снизится до –7 градусов. Днем будет 4 градуса тепла. После обеда придут облака. На взморье ночью и утром –3 градуса. Днем до 3–4 градусов.

В пятницу ночью во многих районах снег, гололед. Днем ожидаются смешанные осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью снег, –2 градуса. Днем ожидается мокрый снег, дождь, будет 7 градусов тепла. В Шяуляй ночью снег, будет около –3 градусов. Днем мокрый снег, температура 5 градусов тепла. На взморье смешанные осадки, ветер. Ночью около нуля, днем 3 градуса тепла.

В субботу погода будет спокойнее: потеплеет, ожидаются небольшие осадки. Местами небольшие прояснения. В Вильнюсе и Каунасе ночью небольшие осадки, –2 градуса. Днем до 7 градусов тепла, возможен небольшой дождь. В Шяуляй особых осадков не ожидается. Ночью –3 градуса. Днем до 4 градусов. На взморье облачно с прояснениями. Ночью –1, днем до 5 градусов тепла.

В воскресенье, погода испортится. Ожидаются обильные осадки и порывистый ветер. Но есть и утешительный прогноз – местами днем воздух прогреется до 10 градусов. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно. Ночью около 4 градусов тепла. Днем в Вильнюсе до 10, в Каунасе до 6 градусов тепла. В Шяуляй будет прохладнее. Ночью ожидается снег и мокрый снег, будет около 0. Днем время от времени будет идти дождь, температура поднимется до 4 градусов. На взморье небольшой дождь. Ночью 2, днем 5 градусов тепла.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.