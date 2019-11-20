Погода: холодный ветер принесет снег

Накрапывающий дождь прогнозируют в Алитусском, Утенском и Вильнюсском округах. Температура останется достаточно высокой, после обеда будет 6-10 градусов. Правда, будет казаться прохладнее, поскольку усилится юго-восточный ветер. Вечером порывы ветра составят 8-13 м/с, на взморье 15 м/с.
В четверг ощутим дыхание сырой и холодной осени. Еще больше усилится ветер. Ночью будет 1-5, днем всего 3-8 градусов тепла. По-прежнему будет пасмурно, прогнозируют моросящий дождь.
В пятницу прогнозируют не только дождь, но и снег.
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