Погода: холодно, ветрено и кратковременные дожди, но ненадолго

Более обильные осадки ожидаются на севере, а на юге дождей будет меньше, пройдут они только местами. На севере страны ожидаются грозы. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Литву охватит холодная масса воздуха, потом температура поднимется до 17-21 градусов, а на юге до 22-23 градусов.

В пятницу ночью во многих районах пройдут кратковременные дожди. Юго-западный, западный ветер немного успокоится, только местами сохранятся порывы 15-17 м/с. Утром температура опустится до 10-15 градусов.

В пятницу днем будет облачно с прояснениями, во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть сильный северо-западный ветер - 15-17 м/с. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

В субботу облака рассеются, небольшой дождь ожидается лишь местами. Ветер успокоится. Ночью будет 10-15, днем 20-25 градусов тепла.