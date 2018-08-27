Погода: холодно не будет, но дыхание осени почувствуется

В последнюю неделю лета сильных дождей не обещают, возможны лишь кратковременные необильные дожди. Небо будет ясным, облака будут заглядывать ненадолго, по утрам частым гостем будет туман. Дыхание осени будет ощущаться по тому, что воздух днем будет дольше прогреваться, только в конце недели кое-где температура поднимется до 25 градусов.
Vilnius
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В понедельник в Литву придет зона высокого давления. В Жемайтии, Каунасском и Мариямпольском округе солнечно будет в первой половине дня, а в Аукштайтии и Дзукии, наоборот, после обеда. Небольшой дождь в понедельник ожидается на взморье и в Западной Жемайтии. В других регионах без дождя. Температура на взморье 18-19 градусов, во многих районах в пределах 20 градусов, а в центральных, в окрестностях Паневежиса и Утены будет до 21-22 градусов.

Во вторник ночью облачность увеличится, особенно на западе страны, но вероятность дождя невелика. На востоке туман. Утром будет всего с 7 градусов на юго-востоке до 12 в Жемайтии, на взморье 13-15 градусов. Днем в Западной Литве небольшие дожди. На юго-востоке будет 18-23, теплее всего будет в Мариямпольском, Алитусском и Каунасском регионах.

В среду ночью дожди пройдут в северо-восточных районах, утром - в Клайпедском и Тельшяйском округах. Днем кратковременные дожди пройдут почти по всей стране, но они будут несильными. После обеда местами возможны грозы. Ночью 8-13, на взморье 14-16, днем 19-23 градусов тепла.

В четверг будет сухо и спокойно. Утром туман. Ночью 9-14 градусов, на Куршской косе - 16 градусов тепла. Днем будет светло и солнечно, температура поднимется до 20-25 градусов.

В пятницу погода ухудшится, придут дожди, местами с грозами. Температура ожидается 20-25 градусов, однако в выходные уже будет на 3-5 градусов прохладнее.

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