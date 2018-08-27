Погода: холодно не будет, но дыхание осени почувствуется

В понедельник в Литву придет зона высокого давления. В Жемайтии, Каунасском и Мариямпольском округе солнечно будет в первой половине дня, а в Аукштайтии и Дзукии, наоборот, после обеда. Небольшой дождь в понедельник ожидается на взморье и в Западной Жемайтии. В других регионах без дождя. Температура на взморье 18-19 градусов, во многих районах в пределах 20 градусов, а в центральных, в окрестностях Паневежиса и Утены будет до 21-22 градусов.

Во вторник ночью облачность увеличится, особенно на западе страны, но вероятность дождя невелика. На востоке туман. Утром будет всего с 7 градусов на юго-востоке до 12 в Жемайтии, на взморье 13-15 градусов. Днем в Западной Литве небольшие дожди. На юго-востоке будет 18-23, теплее всего будет в Мариямпольском, Алитусском и Каунасском регионах.

В среду ночью дожди пройдут в северо-восточных районах, утром - в Клайпедском и Тельшяйском округах. Днем кратковременные дожди пройдут почти по всей стране, но они будут несильными. После обеда местами возможны грозы. Ночью 8-13, на взморье 14-16, днем 19-23 градусов тепла.

В четверг будет сухо и спокойно. Утром туман. Ночью 9-14 градусов, на Куршской косе - 16 градусов тепла. Днем будет светло и солнечно, температура поднимется до 20-25 градусов.

В пятницу погода ухудшится, придут дожди, местами с грозами. Температура ожидается 20-25 градусов, однако в выходные уже будет на 3-5 градусов прохладнее.