Погода: холода в ближайшее время отступят

В ночь на воскресенье с юга в Литву придет зона осадков, которая охватит почти всю страну. Вероятнее всего будет идти снег, который вскоре перейдет в мокрый снег или дождь. Из-за низкой температуры местами ожидается гололед. Температура в начале ночи будет 0–5 градусов мороза, а позже немного поднимется.

В воскресенье днем небольшие осадки прогнозируют на севере страны. На севере и на востоке страны будет ниже нуля, местами возможен гололед. В других районах будет 0–3 градуса тепла.

В понедельник особых осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер, сила ветра 5–10 м/с. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, Днем температура практически повсюду, за исключением восточной части страны будет положительной - 1–4 градуса тепла.