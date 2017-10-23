В понедельник самые низкие температуры ожидаются в северо-восточной Литве. Здесь будет сухо, дождливые облака ожидаются только в западной, юго-западной и центральной частях страны. Местами пройдет мокрый снег. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер. Облачно будет в Вильнюсе и Каунасе. В Вильнюсе днем будет около 6 градусов, в Каунасе - 7 градусов тепла. В Шяуляй днем ожидается около 4-5 градусов тепла. Будет облачно. На взморье ожидается сильный ветер, воздух прогреется до 5-6 градусов тепла.

Вторник также будет прохладным, в ночное время ожидается небольшой мороз, местами образуется гололедица. Во многих районах облака рассеются, будет дуть несильный юго-восточный ветер. Ночью в Вильнюсе столбики термометров опустятся до 0-1 градусов тепла, днем будет всего 4 градуса выше ноля. В Каунасе ожидается 1-2 градуса тепла. В течение дня температура повысится до 5 градусов.

В Шяуляй ночью будет -1-0 градусов тепла. Днем из-за туч выглянет солнце, будет около 4 градусов тепла. На взморье ночь будет ясной, с температурой 1-2 градуса тепла. Во второй половине дня облачность усилится, термометры зафиксируют 6 градусов тепла.

В среду усилится южный, юго-западный ветер, ожидаются дожди. В Вильнюсе ночью будет пасмурно, будет около 1 градуса тепла, утром похолодает до -1-0 градусов. Днем без осадков, они появятся только поздно вечером. Температура повысится до 4 градусов. В Каунасе будет облачно, дождь пройдет также ближе к вечеру. Ночью здесь будет 2, днем - 5 градусов тепла.

В Шяуляй будет облачно. Ночью будет около 1, днем около 4 градусов тепла. Вечером ожидаются осадки. На взморье ночью ночью термометры зафиксируют 4 градуса тепла. Днем ветер усилится, будет около 9 градусов тепла.

В четверг станет еще теплее, во многих районах пройдет дождь, будет дуть сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью пройдет дождь, будет 3-5 градусов тепла. Днем температура поднимется до 10-12 градусов тепла, однако местами пройдут дожди.

В Шяуляй будет облачно, ночью пройдет дождь, будет около 5 градусов тепла. Днем ожидаются небольшие осадки, будет около 10 градусов тепла. На взморье ожидается сильный ветер, ночью пройдет сильный дождь, будет около 11-12 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью и днем будет 11-12 градусов тепла.

В пятницу снова во многих районах пройдет дождь, будет дуть сильный западный, северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе переменчивая облачность, пройдет дождь. Ночью будет около 7-8, днем — 10-11 градусов.

В Шяуляй также пройдет дождь, однако местами покажется солнце. Ночью будет около 6, днем — 8 градусов тепла. На взморье температура будет колебаться в пределах 9-10 градусов тепла.

Согласно прогнозам Gismeteo.lt, в выходные серьезных погодных изменений не прогнозируется.