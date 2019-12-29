Погода: холода отступят, снег снова превратится в дождь

С воскресенья по понедельник ночью ожидается сложная погода и условия движения. По Литве с запада на восток пройдет полоса осадков. Сначала пойдет снег, слякоть, потом пойдет дождь. Поскольку температура все еще колеблется в пределах 1-6 градусов мороза, дороги и тротуары будут покрыты обледенением. На западных окраинах страны температура будет оставаться положительной, что снижает вероятность обледенения. По мере приближения утра юго-западный ветер будет преобладать в западных и некоторых северных районах с порывами до 15-18 м / с.

С повышением температуры до 1-6 градусов тепла в понедельник, обледенения испарятся. Юго-западный, западный ветер будет порывистым, местами усиливаясь до 15-20 м / с.

Вторник будет ветреным, с большим количеством осадков. В ночное время на побережье и в Жемайтии ожидается обильный дождь, а днем будет больше осадков выпадет в восточных и южных районах Литвы (дождь и слякоть). Ночью термометры покажут 0-5 градусов, днем 2-7 градусов тепла.