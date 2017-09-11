В понедельник тепло будет не везде, однако дождевые облака появятся в большинстве районов страны. Ожидается южный, юго-восточный ветер средней силы. В Вильнюсском и Каунасском округах будет облачно, временами дождь. Днем в Вильнюсе воздух прогреется до 23, в Каунасе - до 21 градуса. В Шяуляй в первой половине суток дождь будет обильнее, преимущественно 14 градусов. Днем температура поднимется до 18 градусов, местами будет накрапывать. На взморье ночью ожидается небольшой дождь, ожидается около 16 градусов. Днем облака принесут дождь, воздух прогреется до 17 градусов.

Во вторник сохранится похожая теплая погода, с прояснениями, однако будет и дождь. Ветер - западный. В Вильнюсе и Каунасе ожидается переменная облачность. В первой половине суток дождя будет немного, преимущественно 16 градусов. Во второй половине дня должны быть сильнее, гроза. В Вильнюсе температура поднимется до 23, в Каунасе - до 20 градусов. В Шяуляй - облачно с дождем. Ночью термометры зафиксируют 16, днем - 18 градусов. На взморье - 16-18 градусов. Преимущественно переменная облачность, временами кратковременный дождь.

В среду по всей стране уже будет свежее. Ночью дождь обещает быть сильнее, днем - с прояснениями, кратковременный дождь, усилится западный, юго-западный ветер. В Вильнюсском и Каунасском округах ночью - пасмурно и дождливо, 13 градусов. Днем сквозь облака проглянет солнце, воздух прогреется до 17-18 градусов. В Шяуляй ночью будет дождливо, около 12 градусов. Днем с прояснениями, термометры зафиксируют 16 градусов. На взморье преимущественно переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью температура будет колебаться от 15 до 17 градусов.

В четверг погода изменится мало, усилится юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток преимущественно с прояснениями, около 14 градусов. Днем ожидается сильная облачность и дождь, воздух прогреется до 17 градусов. В Шяуляй - облачно, временами дождь. Ночью термометры покажут 11, днем 16 градусов. На взморье - сильный ветер. Ночью вероятна гроза, сильный дождь, температура поднимется до 14 градусов. Днем воздух прогреется до 17 градусов, сквозь облака будет проглядывать солнце.

В пятницу будет прохладно и ветрено, дождь посильнее пройдет лишь местами. В Вильнюсе и Каунасе ночью преимущественно небольшая облачность, температура поднимется до 12 градусов. Днем облачность возрастет, небольшой дождь. Воздух прогреется до 15 градусов. В Шяуляй часто будет накрапывать дождь. Ночью около 10, днем - 14 градусов. На взморье преимущественно дождливо и ветрено. Ночью термометры покажут 13, днем - 16 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных температура сильно не изменится, ветер ослабнет. В субботу вероятна более ясная погода, дождя будет меньше, однако в воскресенье все переменится.