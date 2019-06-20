Погода: грядут мощные ливни с грозой, молниями и порывистым ветром

Определявший вчера погоду в Литве антициклон уже двинулся на восток А сегодня к нашей стране приблизился циклон с полными влаги облаками. В четверг днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами, с большей вероятностью в восточной части страны, дожди будут обильными. Во время грозы ожидаются внезапные усиления ветра до 15-17 метров в секунду.
Liūtis Vilniuje
© DELFI / Kiril Čachovskij

Температура в этот день в большинстве районов страны составит 28-29 градусов тепла, на взморье – около 27 градусов, на юге – в окрестностях Каунаса, Мариямполе, Алитуса – солнце местами прогреет воздух до 30-31 градуса тепла.

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В пятницу в первой половине ночи кратковременные дожди все еще будут продолжаться, кое-где с грозами, позже облака рассеются, установится ясная погода. Температура понизится до 14-19 градусов. Начало дня будет спокойным, однако после обеда вновь начнут формироваться кучевые дождевые облака, которые распространятся на большую часть страны. Возможны грозы, молнии и порывистый ветер.

Температура днём будет немного ниже, чем в четверг: в Вильнюсе будет около 27, в Каунасе и Паневежисе – 26, в Шяуляй ещё на градус прохладнее, в Клайпеде посвежеет до 22 градусов тепла.

В субботу на Литву распространится область высокого давления, кратковременные дожди вероятны лишь местами на востоке. Несмотря на то, что недостатка в солнца не будет, температура ожидается еще на несколько градусов ниже.

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