В четверг погода будет спокойной и солнечной. Будет дуть несильный восточный, юго-восточный ветер. Утром прогнозируется гололедица, местами сформируется туман. В Вильнюсе и Каунасе похолодает до 6-7 градусов мороза. Днем будет солнечно, температура будет колебаться в пределах 3-1 градуса тепла. В Шяуляй будет солнечно, днем будет около 3 градусов ниже ноля. На взморье термометры зафиксируют 1 градус тепла. Будет солнечно.
В пятницу холод несколько отступит, облачность увеличится. Во многих районах пройдет небольшой снег. Усилится восточный, юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе местами пройдет снег. Ночью похолодает до 4 градусов мороза, день будет около ноля.
В Шяуляй температура опустится до -5 ночью, и до -1 градусаа днем. Пройдет снег. На взморье ночью ожидается 3 градуса мороза, днем будет около нуля. Ожидается порывистый ветер, будет облачно.
В субботу в стране похолодает, снова будет солнечно. В окрестностях Вильнюса и Каунаса облака рассеются. В Вильнюсе ночью температура упадет до -7, в Каунасе - до -5 градусов. В течение дня будет солнечно, температура будет колебаться от 4 до 3 градусов мороза.
В Шяуляй ночью будет преобладать пасмурная погода, будет около 5 градусов мороза. Днем ожидается 3 градуса ниже ноля. На взморье облака также рассеются. Температура будет колебаться в пределах 3-2 градуса мороза.
В воскресенье ожидается ясное небо и еще более сильный мороз. Ночью термометры будут фиксировать 11 градусов ниже ноля. День также будет холодным. В Вильнюсе ночью будет около -10, днем - около -5 градусов. В Каунасе будет ясно. Ночью мороз опустится до 8, днем — до 4 градусов. В Шяуляй ночью термометры зафиксируют -9, днем -4 градуса. Здесь также будет солнечно. На взморье ожидается солнечная погода. В ночное время будет 6 градусов мороза, днем - 3 градуса ниже ноля.
По данным прогнозов gismeteo.lt, в понедельник будет еще на несколько градусов холоднее, снова будет светить солнце. Во вторник температура будет расти, а усиливающийся ветер после обеда принесет снег. В конце неделе потеплеет, пройдут обильные осадки.
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