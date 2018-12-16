В воскресенье страну укроет снег, меньше его выпадет в восточной части страны, например, в Утенском районе. На большей части территории Литвы пройдёт снегопад средней интенсивности, в западной части страны местами он будет особенно обильным. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.
В западной части страны местами может появиться и гололедица, станет скользко, а лёд присыплет снегом. Поэтому пешеходам и водителям синоптики рекомендуют быть особенно осторожными.
Температура на большей части территории страны 0-3 градуса мороза, на взморье возможно потепление до 1 градуса тепла.
В понедельник ожидаются осадки, больше снега выпадет в центральных и восточных районах страны. Днём снегопад постепенно уменьшится. Ночью будет дуть ветер южного и юго-восточного направления, 6-11 м/с. Днём ветер утихнет. Температура ночью 1-4 градуса мороза, днём - 0-3 градуса мороза.
Со вторника в стране установится более низкая температура, осадков будет меньше. Каждый день температура будет снижаться: во вторник ночью 2-7 градуса мороза, в среду 4-9 градусов мороза, в четверг 5-10 градусов мороза. Однако в следующие выходные эта волна холодного воздуха отступит, ей на смену снова придёт снегопад.
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