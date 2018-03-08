В четверг ночью во многих районах пройдет снег, местами мокрый снег. Сформируется гололед. В северо-восточных районах будет холоднее всего, до –5 градусов. Теплее всего будет на западе и на юго-западе - 0. Днем осадков будет меньше. На северо-востоке и востоке страны пойдет снег, местами мокрый. В Вильнюсе ночью снег, будет –3 градуса. Днем около 1 градуса тепла. В Каунасе ночью сне, –1 градус. Днем ожидаются смешанные осадки, будет 2 градуса. В Шяуляй ночью снег, будет –3 градуса. Днем около 1 градуса тепла. На взморье ночью около 0, возможен небольшой снег. Днем около 2 градусов тепла, мокрый снег.

В пятницу будет еще теплее. Ночью и утром гололед. Днем переменная облачность. Во многих районах будет выше нуля. Во второй половине дня придет новая волна осадков, возможен гололед. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью небольшой снег, около 0. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, будет 4 градуса выше нуля. Вечером снова ожидаются осадки. В Шяуляй будет облачно, время от времени будет идти снег. Ночью около 0, днем 3–4 градуса тепла. На взморье ветер, дождь. Ночью 1, днем 2 градуса тепла.

В субботу осадков будет меньше, ожидаются прояснения. Ночью во многих районах ожидается мороз, гололед. В Вильнюсе и Каунасе ночью –2 градуса мороза. Днем 3–4 градуса тепла. Возможны небольшие осадки. В Шяуляй ожидается облачная погода, осадки. Ночью –1–0 градуса тепла, днем до 3 градусов выше нуля. На взморье около 2 градусов тепла. В первой половине дня смешанные осадки, порывистый ветер. Днем ветер успокоится.

В воскресенье погода будет похожей. Ночью, когда прояснится, подморозит, ожидается гололед. Днем переменная облачность, температура будет выше, чем в субботу. В Вильнюсе и Каунасе ночью –4–3 градуса, днем в Вильнюсе - 3, в Каунасе около 5 градусов тепла. В Шяуляй ночью до –5, днем до 2–3 градусов тепла. У моря ночью –2, днем 4 градуса выше нуля.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.