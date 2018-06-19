Во вторник ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Жара спадет, будет дуть ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью 15, днем 25 градусов тепла. В Шяуляй ночью 13, днем 22 градуса. На взморье ночью 16, днем 19 градусов тепла.

В среду температура не изменится. По прежнему ожидается сильный ветер, а небо будет ясным. В Вильнюсе и Каунасе ожидается небольшая облачность. Ночью 14, днем 24 градуса тепла. В Шяуляй будет ясно. Ночью 13, днем 22 градуса. На взморье также будет ясно. Ночью 15, днем 18 градусов.

В четверг снова потеплеет, местами температура поднимется до 30 градусов. Увеличится облачность, вечером возможен дождь с грозой. В Вильнюсе и Каунасе ожидается переменная облачность. Ночью 15, днем 28–29 градусов. В Шяуляй будет ясно, температура ночью 14, днем 25 градусов. На взморье первая половина дня будет ясной, после обеда облачность увеличится, возможен дождь. Ночью 16, днем 20 градусов тепла.

В пятницу ночью во многих районах, а днем местами пройдут дожди. Станет прохладнее, сохранится порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь, будет около 13 градусов тепла. Днем возможны прояснения, но не обойдется без дождя. Воздух прогреется всего до 19 градусов. В Шяуляй дождь будет идти и ночью, и днем. Ночью 12, днем 17 градусов тепла. На взморье будет ветрено, переменная облачность, кратковременный дождь. Температура будет колебаться в пределах 14–16 градусов.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.