Погода: дожди уходить не собираются

Ожидается гроза, местами сильные ливни. На взморье, за западе Жемайтии вероятность дождя невелика, там температура поднимется до 25–27 градусов. В средней части Литвы 24–26 градусов, а на востоке 22–24 градуса тепла.

в понедельник ночью дождей будет меньше, туман. Ночь будет теплой и душной, температура 14–19 градусов. Днем облака облачно, кратковременные дожди, грозы. Теплее всего будет на западе, днем в Клайпеде, в Шяуляй, Паневежисе 25–27 градусов. На юго-востоке страны будет облачно, часто будут идти дожди: в Каунасе 24, в Вильнюсе, Алитусе и Утене 21–23 градусов.

Во вторник и в среду дождей будет меньше, однако местами возможны днем кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 14–19°C, днем 24–29°C.