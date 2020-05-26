Погода: дожди прекратятся, потеплеет

Днем солнце прогреет воздух. Во второй половине дня воздух прогреется до 17-22 градусов тепла. На Куршской косе будет 14-16 градусов. После обеда местами, в основном на юге, возможны небольшие дожди. Кое-где прогнозируют грозы.

В среду ночью без осадков. Местами туман. Ночью будет 4-9 градусов тепла. Днем будет дуть слабый западный ветер. Воздух прогреется до 16-21, на взморье 13-15 градусов.

В четверг погода изменится. Ночью местами, а днем повсюду пройдут небольшие дожди. Днем прогнозируют грозы. Будет дуть западный, северо-западный ветер, скорость ветра 15 м/с. Ночью будет 6-11, днем 14-19 градусов тепла.