Погода: дожди будут идти каждый день

В ночь на воскресенье к Литве подойдет южный циклон. Будет облачно. Во многих районах будет идти небольшой дождь.
Lietus
© DELFI / Kiril Čachovskij

Местами прогнозируют туман. Ночью будет 5-9 градусов тепла. Днем будет пасмурно, прояснений не ожидается. Дожди пройдут почти повсюду. Меньше осадков будет на западе и в центральных районах. На востоке осадки будут интенсивнее. Днем будет 7-11 градусов.

В понедельник также прогнозируют осадки (небольшой дождь или морось). Западный ветер принесет прохладу. Ночью будет 2-7, днем 5-9 градсуов тепла.

Во вторник осадков будет меньше, температура почти не изменится.

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