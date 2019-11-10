Погода: дожди будут идти каждый день

Местами прогнозируют туман. Ночью будет 5-9 градусов тепла. Днем будет пасмурно, прояснений не ожидается. Дожди пройдут почти повсюду. Меньше осадков будет на западе и в центральных районах. На востоке осадки будут интенсивнее. Днем будет 7-11 градусов.
В понедельник также прогнозируют осадки (небольшой дождь или морось). Западный ветер принесет прохладу. Ночью будет 2-7, днем 5-9 градсуов тепла.
Во вторник осадков будет меньше, температура почти не изменится.
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