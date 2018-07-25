Погода: дожди будут идти каждый день

До конца календарного лета осталось чуть больше месяца, однако не все еще успели отдохнуть. Большая часть людей, у которых для отдыха есть всего несколько дней, проводят свой отпуск в Литве. Если ваш отпуск только начинается, то синоптики Литовской гидрометеорологической службы порадуют вас - до конца недели в Литве будет очень тепло. Правда, без осадков не обойдется.
Liūtis Laisvės alėjoje
© Kauno miesto savivaldybė

В среду ночью в Литве ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Кое-где туман. Ночь будет теплой и душной, температура – 14–19 градусов. В столице ночью без дождя 17–19 градусов. Днем будет пасмурно с небольшими прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди с грозами. Воздух прогреется до 24–29°C. В Клайпеде и Шяуляй будет до 27 градусов. В Каунасе и Паневежисе 26, в Вильнюсе 25 градусов.

В четверг во многих районах пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура 14–19 градусов, днем 24–29 градусов.

В следующие два дня будет еще жарче, днем температура будет выше 30 градусов.

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