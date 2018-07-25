Погода: дожди будут идти каждый день

В среду ночью в Литве ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Кое-где туман. Ночь будет теплой и душной, температура – 14–19 градусов. В столице ночью без дождя 17–19 градусов. Днем будет пасмурно с небольшими прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди с грозами. Воздух прогреется до 24–29°C. В Клайпеде и Шяуляй будет до 27 градусов. В Каунасе и Паневежисе 26, в Вильнюсе 25 градусов.
В четверг во многих районах пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура 14–19 градусов, днем 24–29 градусов.
В следующие два дня будет еще жарче, днем температура будет выше 30 градусов.
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