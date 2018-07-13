Погода: дожди будут идти и в выходные

Особенно сильные дожди ожидаются в пятницу. Дождь начнется ночью, местами ожидаются грозы. Днем дождевые облака не уйдут, поэтому дожди будут идти во многих местностях, местами ожидаются ливни. В Вильнюсе и Каунасе ночью 17, днем 22 градусов. В Шяуляй и на взморье ночью 17, днем 21 градус тепла.

В субботу также ожидается дождливая погода. Местами пройдут сильные дожди с грозами. В Вильнюсе и Каунасе ночью 15 градусов. Днем воздух прогреется до 23 градусов. В Шяуляй ночью 16, днем 21 градус. На взморье сильный ветер, возможны прояснения и кратковременный дождь. Ночью около 16, днем до 20 градусов тепла.

В воскресенье также будут идти дожди. Температура сильно не изменится. В Вильнюсе и Каунасе ночью 17, днем 22–23 градуса тепла. В Шяуляй ночью 16, днем 23 градуса тепла. На взморье будет 16, днем 22 градуса тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели будет очень жарко. В понедельник снова во многих районах пройдут дожди, температура местами составит 25 градусов тепла. Во вторник дождя будет меньше, чаще будет выглядывать солнце, а температура поднимется до 28 градусов.