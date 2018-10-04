Погода: дождь, сильный ветер и местами грозы

Сильный дождь, ветер, местами гроза -такая погода ждет Литву в ближайшие сутки.
Liūtys Vilniuje
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В ночь на четверг дул сильный ветер, шел дождь. Температура воздуха составила 3–8 градусов: на взморье было теплее всего (около 8 градусов), в Вильнюсе и Каунасе 4–6 градусов, в Алитусе и Паневежисе на градус теплее, а в Жемайтии и на северо-востоке всего 3–5 градусов.

Днем ветер ослабеет, но будет все же довольно сильным - 8–13 м/с, а местами 15–18 м/с. Небольшой дождь пройдет почти по всей Литве. Будет больше прояснений, выглянет солнце, но тепло от этого не станет. Теплее всего будет на взморье – 12, а в Судуве до 13 градусов, в других районах будет 8–11 градусов тепла. В Вильнюсе и Каунасе сильный ветер, местами будет накрапывать дождь.

В ночь на пятницу местами пройдут дожди. Больше всего осадков ожидается в Жемайтии, а в Дзукии ночь будет сухой. Температура 1–6, на взморье 8–10 градусов тепла. На почве ожидаются заморозки до 0–5 градусов. Больше всего вероятность заморозков в южных и восточных районах.

Днем будет пасмурно, небольшой дождь. В Шяуляй, Паневежисе, Утене до 12–13 градусов. На юге чаще будет светить солнце, температура в Вильнюсе до 14, в Каунасе до 15 градусов.

В выходные ночь будут холодными, а днем будет по-осеннему тепло.

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