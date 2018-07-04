В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны будут идти дожди. Особенно сильные дожди прогнозируют на юго-востоке. Температура 18–20, а в местах, где ожидаются прояснения, воздух прогреется до 23 градусов, только на взморье из-за сильного ветра будет 15–17 градусов. В Вильнюсе после обеда небо прояснится, дождь прекратится, температура составит 19 градусов.

В ночь на четверг будет пасмурно, без особых осадков. Ожидается туман. Температура составит всего 10–13 градусов тепла.

В четверг днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами возможна гроза. Ветер немного усилится, его порывы составят 5–10 м/с. Днем потеплеет. На севере будет 22, на юге 26 градусов тепла, только на взморье будет прохладнее, до 18–20 градусов. Во второй половине дня в Вильнюсе прогнозируют кратковременный дождь, однако к вечеру он прекратится, будет 23–25 градусов.