Ночью в понедельник местами образовался туман, днем установится облачная погода, во второй половине дня - с прояснениями. Должно быть тепло, осадков не ожидается, сильный западный, юго-западный ветер. В Вильнюсском и Каунасском округах днем будет облачно, но из-за туч должно проглядывать солнце, без осадков. В Вильнюсе воздух прогреется до 16, в Каунасе до 18 градусов. В Шяуляй будет облачно с прояснениями. Температура днем - 14 градусов. На взморье в первой половине суток будет пасмурно, есть вероятность небольшого дождя, температура - до 12 градусов. Днем облачность спадет, около 16 градусов.

Во вторник также ожидается приятная погода. Будет преобладать переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Сохранится неспокойный западный, юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет облачно, возможен небольшой дождь. Ночью должно быть тепло, термометры зафиксируют 12-13 градусов. Днем облака станут реже, 16 градусов. В Шяуляй ожидается переменная облачность. Ночью есть вероятность небольшого дождя, температура поднимется до 10 градусов. Днем - небольшая облачность, 15 градусов. На взморье преимущественно небольшая облачность, местами дождь. Во второй половине дня усилится ветер. Ночью около 12, днем - 16 градусов.