В пятницу ночью в большинстве районов страны шел дождь, местами сильный, дул сильный, особенно на взморье, западный ветер. Днем сохранится достаточно ветреная и дождливая погода, хотя кое-где сквозь облака уже будет проглядывать и солнце. В Вильнюсе и Каунасе почти все сутки будет накрапывать. Ночью температура поднимется до 9, днем до 12 градусов. В Шяуляй также местами пройдет дождь. Ночью термометры зафиксируют 8, днем - 12 градусов. На взморье ожидается сильный ветер, частый дождь, 12-13 градусов.

В субботу ночью местами пройдет несильный дождь, местами же будет пасмурно с прояснениями. Сильный западный, северо-западный ветер. Днем в большинстве населенных пунктов страны ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью пройдет небольшой дождь, около 8 градусов. Днем дождь усилится, в Вильнюсе воздух прогреется до 10, в Каунасе - до 13 градусов. В Шяуляй ночью будет без особенных осадков, преимущественно 7 градусов. Днем не помешает зонт, термометры зафиксируют до 13 градусов. На взморье ночью ветер чуть успокоится, дождя не будет. Температура достигнет 11 градусов. День будет более ветреным, а осадки сильнее, до 15 градусов.

В воскресенье наступят долгожданные перемены: погода будет суше и солнечнее. Однако западный ветер так просто не успокоится. В Вильнюсе и Каунасе ночью небольшой дождь, около 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14-15 градусов, ожидается небольшая облачность. В Шяуляй - преимущественно переменная облачность, во второй половине дня - больше солнца. Ночью 10, днем 14 градусов. На взморье сильный ветер развеет облака, будет ясно, 13-14 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на грядущей неделе уже можно будет уделить время и прогулкам по осенней природе, поскольку погода будет приятной - суше и теплее.