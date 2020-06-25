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25 июня погоду в Литве обусловит антициклон. Утро будет ясным, облаков будет немного.
Palangos paplūdimys
Palangos paplūdimys
© DELFI / Orestas Gurevičius

Днем в небе появятся отдельные дождевые облака, но осадков не ожидается. Во второй половине дня воздух прогреется до 26-31 градуса, на взморье будет 23-25 градусов, поскольку с полудня ветер там будет дуть с моря.

В пятницу ночью антициклон обусловит ясную, сухую и спокойную погоду. Утром будет 13-18 градусов.

В пятницу днем антициклон установится к востоку от Литвы. Утро будет солнечным, а днем снова появятся отдельные дождевые облака. Вероятность осадков будет небольшой. После обеда будет 26-31 градус, только на косе будет немного прохладнее.

В субботу ночью погода будет такой же как предыдущей ночью, а днем зона высокого давления отступит, с юго-запада придет зона низкого давления – увеличится облачность, на юго-западе пройдут небольшие дожди. Ночью будет 14-19, днем воздух прогреется до 26-31, на косе 23-25 градусов.

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