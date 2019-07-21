Погода: циклон принесет дождь и грозы

В воскресенье ночью погода будет оставаться малооблачной и сухой. Будет дуть ветер неустойчивого направления. К утру температура опустится до 11-16 градусов по Цельсию.
© DELFI / Lukas Bartkus

Также будет солнечно в первой половине дня. Облака начнут приближаться после полудня. К вечеру во многих районах пройдут кратковременные дожди. Дождевые облака не смогут достичь только восточной окраины страны. Ожидаются грозы. Во время гроз порывы ветра будут усиливаться местами до 15-18 м/с. В полдень воздух прогреется до 25-30 градусов по Цельсию.

Дождь в Вильнюсе маловероятен. Температура достигнет 28-30 градусов по Цельсию.

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Ночь понедельника обещает быть влажной и душной. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер ослабнет, 4-9 м / с. Температура воздуха будет колебаться от 13 до 18 градусов по Цельсию. Днем также ожидается дождь. Температура сможет подняться до 19-24 градусов по Цельсию.

Во вторник дождь начнет отступать. Ожидается умеренный северный ветер. Ночью 11-16 градусов, а днем 21-26 градусов тепла.

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