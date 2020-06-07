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В воскресенье контрастный атмосферный фронт пройдет над восточной Жемайтией. В западных районах дождь начнется еще до полудня, в южных и центральных районах дождевые облака активизируются во второй половине дня, а вечером они дойдут до Паневежиса и Утены. Сегодня ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Погода: через Литву пройдут грозовые тучи
© DELFI / Andrius Ufartas

По мере движения грозовых облаков в южной и восточной частях Литвы скорость ветра увеличится до 15-20 м / с. Местами возможен град.

Температура поднимется до 25-27 градусов во многих местах, в Паневежском и Утенском районах, где солнце будет светить дольше, будет 28 градусов, а на побережье и в Жемайтии температура поднимется до 17-22 градусов.

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В понедельник во многих местах ожидаются кратковременные дожди, а в некоторых местах - очень сильные и интенсивные. Грозы будут греметь ночью в большинстве частей страны. Будет дуть умеренный ветер, но во время гроз порывы в некоторых местах будут достигать 15-18 м / с.

Ночью температура будет колебаться от 11 до 16 градусов, днем - 22-27 градусов, только в западных районах температура поднимается до 18-20 градусов.

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