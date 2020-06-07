Погода: через Литву пройдут грозовые тучи

По мере движения грозовых облаков в южной и восточной частях Литвы скорость ветра увеличится до 15-20 м / с. Местами возможен град.
Температура поднимется до 25-27 градусов во многих местах, в Паневежском и Утенском районах, где солнце будет светить дольше, будет 28 градусов, а на побережье и в Жемайтии температура поднимется до 17-22 градусов.
В понедельник во многих местах ожидаются кратковременные дожди, а в некоторых местах - очень сильные и интенсивные. Грозы будут греметь ночью в большинстве частей страны. Будет дуть умеренный ветер, но во время гроз порывы в некоторых местах будут достигать 15-18 м / с.
Ночью температура будет колебаться от 11 до 16 градусов, днем - 22-27 градусов, только в западных районах температура поднимается до 18-20 градусов.
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