В Вильнюсе во второй половине дня облаков соберётся достаточно много, но дожди должны пройти стороной. Воздух в столице прогреется до 25-27 градусов.

В воскресенье ночью погода не изменится. Облачность будет небольшой, без осадков, лишь местами под утро появится туман. Ночь будет прохладной, около 11-16 градусов тепла.

В воскресенье днём с запада в Литву придёт атмосферный фронт, гонимый циклоном. Хляби небесные разверзнутся вначале на взморье и в Жемайтии, а до конца дня дождевые облака укроют большую часть страны. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Местами вероятен шквал или град, поскольку день будет душным и жарким – 24-29 градусов тепла. Ветер подует с юга, юго-запада, средней силы, однако скорость шквальных порывов местами может составить 15-17 метров в секунду.