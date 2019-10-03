Погода: чаще будет светить солнце, но вернутся заморозки

Атмосферный фронт уйдет, появятся просветы. Дольше всего облака задержатся на востоке, на северо-востоке страны. Там в первой половине дня будет идти небольшой дождь, а температура днем будет всего 10 градусов тепла.
На большей части территории страны из-за облаков будет выглядывать солнце, вероятность дождя до полудня будет небольшой. Днем облачность увеличится, после обеда местами пройдут кратковременные дожди. На западе дожди будут более интенсивными, они могут идти по несколько раз. В Жемайтии возможна гроза. Воздух прогреется до 12–14 градусов.
В пятницу ночью ожидается переменная облачность. Местами, в основном на западе и на севере, пройдут небольшие дожди. Температура снизится до 3–8 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки до 0–3 градусов.
В пятницу днем небо снова затянут тучи, пойдут дожди. Дожди будут небольшими. Воздух прогреется всего до 9 градусов на северо-востоке и до 12–13 на юго-западе страны.
В субботу небольшие дожди возможны на большей части территории Литвы. Ночью будет 1–6, на поверхности почвы заморозки, днем будет всего 7–12 градусов тепла.
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