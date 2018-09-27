Утром на западе появятся первые прояснения, температура 6–11 градусов (холодно будет на юге и востоке: в Вильнюсе, Утене и Алитусе - 6–8 градусов), у моря будет теплее – в Клайпеде 12 градусов. Днем сильный ветер пригонит тучи, но дождя будет меньше, да и сам дождь будет кратковременным. Температура 14–18 градусов. Теплее всего на юго-западе страны, в других местах будет не так тепло: в Вильнюсе 14–16, в Каунасе – 17 градусов.

После спокойного четверга в пятницу снова поднимется ветер. Ночью ветер достигнет скорости 15–20 м/с, на взморье о местами на западе и севере 24 м/с (86 км/ч). На всей территории страны пройдут дожди. Ночью будет теплой: 8–13 градусов.

Днем ветер понемногу успокоится, только местами его скорость достигнет 15–18 м/с. Ожидаются кратковременные дожди, местами дожди пройдут несколько раз, но перерывы будут долгими, местами выглянет солнце.

В Вильнюсе и Каунасе вероятность дождя выше в первой половине дня. В пятницу будет прохладнее, чем в четверг. Днем на юге страны будет 14–15, а на севере 12–13 градусов.

В выходные осадки прекратятся, ветер немного успокоится. Ночи будут холодными с заморозками. Днем также ожидается холодная погода.