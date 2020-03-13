В ночь на субботу над Литвой пройдет зона низкого давления с осадками, которая принесет похолодание. Сначала будет идти дождь, потом мокрый снег, во второй половине ночи - снег. Будет дуть сильный ветер - 15-20 м/с. Во второй половине ночи будет больше прояснений, температура снизится. Во многих районах похолодает до 0-3 градусов мороза, на взморье будет 1-2 градуса тепла. В большинстве районов прогнозируют гололед.

В субботу днем циклон отступит. Ожидается переменная облачность, ожидаются небольшие осадки – мокрый снег или снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер - 15-18 м/с. Похолодает, днем будет всего 0-4 градуса тепла.

В воскресенье над Литвой пройдет зона высокого давления. Местами в первой половине ночи ожидается снег, в остальное время осадков не ожидается. Небо станет ясным, поэтому днем будет солнечно. Ветер будет слабым. Ночью ожидается 3-8 мороза, на взморье около 0, днем будет 3-8 градусов.

В ночь на понедельник облачность увеличится, но осадков не ожидается, к утру дождь прогнозируют на северо-западе. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, pajна взморье - 3-5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 5-10 градусов.

Во вторник будет облачно с прояснениями, ночью во многих районах ожидаются небольшие дожди, днем вероятность осадков невелика. Температура будет такой же, как в понедельник.