Утро субботы будет солнечным, облака появятся лишь во второй половине дня. В южных и западных районах кучевые дождевые облака будут формироваться быстрее, чем в других местах.
© Shutterstock

Примерно с 15:00 местами начнутся дожди. Более интенсивные кратковременные осадки распространятся по Алитусскому, Мариямпольскому, Таурагскому и Клайпедскому уезду, здесь местами будет греметь гром и сверкать молния. В окрестностях Вильнюса, Каунаса и Тельшяй дожди ожидаются к вечеру. Будет дуть средней силы и непостоянного направления ветер. При появлении облаков он, возможно, усилится до 15-18 м\с.

Статьи по теме:
Погода: ожидается волна тепла и дождей  (2)

Температура в этот день во многих местах повысится до 26-28°С, в Тельшяйском и Утенском уездах местами будет 24-25 градусов тепла. В Лаздийском, Друскининкайском, Варенском районах термометры покажут 29°С. В Литве такого жаркого 27-го апреля ещё не было.

Последние рекорды максимальной температуры в большинстве районов были зарегистрированы в 1993 году: тогда воздух прогрелся до 24-26°С. Сегодня по температурным показателям Литвы обгоняет не только почти всю Европу, но и большую часть Северной Африки.

В воскресенье над юго-западной частью Литвы пройдёт полоса дождевых облаков. Осадки наиболее вероятны в Алитусском, Мариямпольском и Таурагском уездах. Увлажнятся также и регионы Вильнюса, Каунаса, Тельшяй и Клайпеды, дожди здесь ожидаются кратковременные. Местами прогремят грозы. В северо-восточной части страны облачность будет переменной, поэтому днём солнца будет больше, а вероятность дождя небольшая.

Ветер будет менять направление и силу - ночью слабее, днём сильнее. Температура ночью - 8-13 градусов тепла. Днём прогнозируется на 5-10 градусов прохладнее, чем в субботу, термометры покажут 18-23°С, а на юго-западе страны - лишь 15-17 градусов тепла.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Погода: будет жарче, чем в Африке (26)

Утро субботы будет солнечным, облака появятся лишь во...

LRT может подать в суд на кандидата в президенты Литвы (2)

Национальный транслятор - телерадиокомпания LRT (...

Глава МВД: в Литве лесные пожары потушены, однако опасность остается высокой

Бушевавшие на этой неделе в Литве пожары в лесах и на...

Погода: ожидается волна тепла и дождей (2)

Погоду в конце недели предопределит область низкого...

Налоговая инспекция советует поспешить: для подачи деклараций осталась неделя

Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...

TOP новостей

Погода: будет жарче, чем в Африке (26)

Утро субботы будет солнечным, облака появятся лишь во...

Предприятия родственников не смогут участвовать в конкурсах бюджетных учреждений (11)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает, что...

LRT может подать в суд на кандидата в президенты Литвы (2)

Национальный транслятор - телерадиокомпания LRT (...

Депутаты Сейма Литвы: ЕК и ЕЦБ не оценили причины и последствия кризиса (10)

Члены Комитета по бюджету и финансам (КБФ) Сейма Литвы ,...

Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении российской нефти (29)

В России возбудили уголовное дело по факту...