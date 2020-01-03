В ночь на субботу холодный атмосферный фронт с осадками продолжит свой путь через страну. На западе будет идти дождь, иногда с мокрым снегом, а на востоке - со снегом. Температура от одного градуса мороза до 4 градусов тепла у моря. Местами возможен гололед. Утром у моря усилится ветер до 15-18 м/с, днем ветрено будет в большинстве районов, ветер усилится до 15-20 м/с, на западе местами до 21-23 м/с. Осадков будет немного, но они охватят большую часть страны. Воздух прогреется до 1-5 градусов тепла.
В ночь на воскресенье усилится влияние антициклона, облака рассеются, Осадков станет меньше. Почти на всей территории страны будет 1-2 градуса мороза, гололед. Только у моря будет выше нуля, однако там будет холодно из-за сильного ветра. В воскресенье днем будет сухо, ветер успокоится. На востоке местами будет чуть ниже нуля, а на западе до 1-3 градусов тепла.
В понедельник в Литве снова ожидаются осадки, ас ними и похолодание. Ночью будет идти снег, температура опустится до 1-6 градусов. Днем снег прогнозируют на востоке страны, в других районах ожидается мокрый снег и дождь, будет 3-6 градусов тепла.
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