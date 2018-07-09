В ночь на вторник без дождя. Днем местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура ночью 11–16, днем 22–26 градусов тепла.

В среду ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. В некоторых районах с грозами. Температура ночью 12–16, днем 22–27 градуса тепла.

В ночь на четверг местами, а днем во многих районах дождь с грозой. Днем прогнозируют сильный дождь. Температура ночью 13–18, днем 22–27, местами до 19–21 градуса.

В пятницу снова дожди, местами с грозами. Температура ночью 12–17, днем 19–24 градусов тепла.

В субботу кратковременные дожди ожидаются во многих района. Местами с грозами. Ночью 12–17, днем 19–24 градуса.

В воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ночью 12–17, днем 19–24 градуса.

Прогноз составлен по данным Литовской гидрометеорологической службы.