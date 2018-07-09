9 июля ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Температура 20–25 градусов.
Pajūryje pila lietus
© Edvinas Urnikas

В ночь на вторник без дождя. Днем местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура ночью 11–16, днем 22–26 градусов тепла.

В среду ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. В некоторых районах с грозами. Температура ночью 12–16, днем 22–27 градуса тепла.

В ночь на четверг местами, а днем во многих районах дождь с грозой. Днем прогнозируют сильный дождь. Температура ночью 13–18, днем 22–27, местами до 19–21 градуса.

В пятницу снова дожди, местами с грозами. Температура ночью 12–17, днем 19–24 градусов тепла.

В субботу кратковременные дожди ожидаются во многих района. Местами с грозами. Ночью 12–17, днем 19–24 градуса.

В воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ночью 12–17, днем 19–24 градуса.

Прогноз составлен по данным Литовской гидрометеорологической службы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Каким в Литве будет налог на автомобили (1)

О том, какой налог на автомобили будет введен в Литве ,...

Погода: будет тепло, но зонтик понадобится (1)

9 июля ожидается переменная облачность. Местами...

В Каунасе на видео попал "подвиг" молодого человека (1)

Читатели портала Kas vyksta Kaune в ночь на воскресенье...

На рынке Паланги: товары почти даром ​​и привлекательные подделки (12)

DELFI Stilius посетил рынок Паланги и посмотрел, что можно...

Беженцы с Ближнего Востока после перерыва могут прибыть в Литву осенью (22)

После полугодовой паузы просители убежища с Ближнего...

TOP новостей

Каким в Литве будет налог на автомобили (1)

О том, какой налог на автомобили будет введен в Литве ,...

На рынке Паланги: товары почти даром ​​и привлекательные подделки (12)

DELFI Stilius посетил рынок Паланги и посмотрел, что можно...

Цены в Паланге выше, чем в Париже: 320 евро в сутки

В Паланге, на аллее Мяйлес, открылось историческое...

Рост цен на недвижимость в Паневежисе стимулирует строительство многоквартирных домов (39)

После долгого перерыва в Паневежисе множатся новые...

Отравившаяся "Новичком" в Эймсбери британка скончалась (3)

Женщина, которая подверглась воздействию...