В ночь на вторник без дождя. Днем местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура ночью 11–16, днем 22–26 градусов тепла.
В среду ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. В некоторых районах с грозами. Температура ночью 12–16, днем 22–27 градуса тепла.
В ночь на четверг местами, а днем во многих районах дождь с грозой. Днем прогнозируют сильный дождь. Температура ночью 13–18, днем 22–27, местами до 19–21 градуса.
В пятницу снова дожди, местами с грозами. Температура ночью 12–17, днем 19–24 градусов тепла.
В субботу кратковременные дожди ожидаются во многих района. Местами с грозами. Ночью 12–17, днем 19–24 градуса.
В воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ночью 12–17, днем 19–24 градуса.
Прогноз составлен по данным Литовской гидрометеорологической службы.
Каким в Литве будет налог на автомобили (1)
О том, какой налог на автомобили будет введен в Литве ,...
В Каунасе на видео попал "подвиг" молодого человека (1)
Читатели портала Kas vyksta Kaune в ночь на воскресенье...
На рынке Паланги: товары почти даром и привлекательные подделки (12)
DELFI Stilius посетил рынок Паланги и посмотрел, что можно...
Беженцы с Ближнего Востока после перерыва могут прибыть в Литву осенью (22)
После полугодовой паузы просители убежища с Ближнего...
TOP новостей
Каким в Литве будет налог на автомобили (1)
О том, какой налог на автомобили будет введен в Литве ,...
На рынке Паланги: товары почти даром и привлекательные подделки (12)
DELFI Stilius посетил рынок Паланги и посмотрел, что можно...
Цены в Паланге выше, чем в Париже: 320 евро в сутки
В Паланге, на аллее Мяйлес, открылось историческое...
Рост цен на недвижимость в Паневежисе стимулирует строительство многоквартирных домов (39)
После долгого перерыва в Паневежисе множатся новые...
Отравившаяся "Новичком" в Эймсбери британка скончалась (3)
Женщина, которая подверглась воздействию...