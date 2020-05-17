Погода: будет тепло, но неприятно

Этот день будет освежающим не только из-за низких температур, но и из-за сильных ветров с юго-запада, запада, порывы которых во многих районах достигнут 15-20 м / с, а в некоторых местах - до 22 м / с.

В понедельник Литва будет в южной части циклона. Ночью ожидается обильный дождь, днем - небольшой. Ветер будет оставаться порывистым, все больше и больше поворачивая с северо-запада. Ночью во многих местах, днем местами порывы ветра будут с интервалами достигать 15-20 м / с.

Прогнозируется, что облачная ночь будет довольно теплой - термометры будут показывать от 3 до 8 градусов тепла, в течение дня температура не поднимется выше 10-15 градусов тепла.

Вторник будет прохладным и дождливым, ветер немного стихнет.