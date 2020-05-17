Погода: будет тепло, но неприятно

Этот день будет освежающим не только из-за низких температур, но и из-за сильных ветров с юго-запада, запада, порывы которых во многих районах достигнут 15-20 м / с, а в некоторых местах - до 22 м / с.
В понедельник Литва будет в южной части циклона. Ночью ожидается обильный дождь, днем - небольшой. Ветер будет оставаться порывистым, все больше и больше поворачивая с северо-запада. Ночью во многих местах, днем местами порывы ветра будут с интервалами достигать 15-20 м / с.
Прогнозируется, что облачная ночь будет довольно теплой - термометры будут показывать от 3 до 8 градусов тепла, в течение дня температура не поднимется выше 10-15 градусов тепла.
Вторник будет прохладным и дождливым, ветер немного стихнет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Перед лицом кризиса сравнили Науседу и Грибаускайте: это два совершенно разных лидера
Недавние опросы показывают, что политики, наиболее...
Возникшая из киоска с мороженым сеть литовских магазинов и почему ее нет в Вильнюсе (6)
Если в Жемайтии или Сувалкии вам на глаза попадались...
В Литве зафиксировано 7 новых случаев заражения коронавирусом (18)
По данным Национального центра общественного...
После информации о неразрешенных авиарейсах сообщается о застрявших в аэропортах гражданах Литвы (55)
После того как литовскому туроператору Kidy Tour...
Жесткие требования карантина – не перегнули ли палку в Литве (153)
Как Литва, так и другие страны Европы для обуздания...