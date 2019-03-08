К Литве приближается активная зона низкого давления, которая поднимает ветер и воды Балтийского моря. В пятницу утром юго-западный/южный ветер на взморье усилится до 15–17 м/с, днем во многих районах ветер усилится до 15–20 м/с, во второй половине дня местами на западе до 25 м/с (90 км/ч).
© DELFI / Andrius Ufartas

Утром будет 3–7 градуса тепла, а днем воздух прогреется до 6–11 градусов. Сильный ветер принесет не только тепло, но и осадки. Самый обильный дождь ожидается в Жемайтии, в других районах ожидается небольшой дождь, а на юго-востоке из-за облаков время от времени будет выглядывать солнце. Теплее всего будет в Вильнюсе - 9–11 градусов, в Каунасе и Паневежисе будет немного прохладнее, на взморье всего 6 градусов тепла.

Ветрено будет и в субботу. Самый сильный ветер будет дуть в первой половине ночи на северо-западе страны, его скорость будет достигать 24 м/с. Ветер будет носить облака, время от времени ожидаются прояснения, а на смену дождю будет приходить мокрый снег. Правда, осадков будет немного. Ночью будет 0-5 градусов тепла, на мостах и виадуках местами возможен гололед. Будет прохладнее, чем накануне. Хотя будет 3–8 градусов тепла, из-за сильного ветра придется одеваться теплее. В Вильнюсе время от времени возможен дождь, температура около 6 градусов тепла. Немного прохладнее будет под Паневежисом, в Шяуляй и Клайпеде, там будет идти то дождь, то мокрый снег.

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