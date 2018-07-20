В ближайшие дни в Литве будет тепло, но дожди не уйдут, сказала LRT синоптик Маргарита Киркляускайте.
© Mindaugas Milinis

В пятницу ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди с грозами. Температура днем 24–29 градусов. Возможны ливни. Вечером сильные дожди прогнозируют в Жемайтии и в центральной части Литвы. Возможна гроза.

В субботу ночью будет тепло, 15–20 градусов, возможны дожди. Днем температура будет немного ниже, чем в пятницу 23–27 градуса. Облака рассеются. Во второй половине дня возможны дожди на востоке страны.

В воскресенье ночью без дождя. Днем будет еще теплее, чем накануне – до 23–29 lградусов, дождь, местами грозы, во время грозы усилится ветер.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Погода: будет тепло, но дожди не уйдут

В ближайшие дни в Литве будет тепло, но дожди не уйдут,...

Самый дешевый ночлег на взморье: за 15 евро – 4 кровати и общий уличный туалет (4)

"Тишина, несколько сот метров до моря, рядом...

Заметка европарламентария Андрикене возмутила литовских футбольных болельщиков (8)

После чемпионата мира по футболу появилась картинка с...

"Дождь": от депортации из Литвы до звонка из спецслужб. Кто такая подозреваемая в госизмене Антонина Зимина? (15)

В Калининграде задержали по подозрению в...

Супруга 71-летнего миллионера Брундзы требует развода (10)

Предприниматель, коллекционер автомобилей, бывший...

TOP новостей

Самый дешевый ночлег на литовском взморье: за 15 евро – 4 кровати и общий уличный туалет (4)

"Тишина, несколько сот метров до моря, рядом...

Metrologijos inspekcijos reidas Metrologijos inspekcijos reidas Metrologijos inspekcijos reidas Metrologijos inspekcijos reidas Metrologijos inspekcijos reidas

Рейд инспекторов в ТЦ: соответствует ли мороженое указанной массе (19)

Лето можно назвать временем, когда мороженое идет...

Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе (20)

Президент России Владимир Путин во время саммита со...

В Литве свою деятельность вскоре начнет российская компания Yandex.Taxi (41)

Российская компания Yandex .Taxi вскоре намерена начать...

Близкие погибшего военного: причина смерти совершенно неясна (22)

В минувшие выходные вечеринка военных в одной из усадеб...