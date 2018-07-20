Погода: будет тепло, но дожди не уйдут

В пятницу ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди с грозами. Температура днем 24–29 градусов. Возможны ливни. Вечером сильные дожди прогнозируют в Жемайтии и в центральной части Литвы. Возможна гроза.

В субботу ночью будет тепло, 15–20 градусов, возможны дожди. Днем температура будет немного ниже, чем в пятницу 23–27 градуса. Облака рассеются. Во второй половине дня возможны дожди на востоке страны.

В воскресенье ночью без дождя. Днем будет еще теплее, чем накануне – до 23–29 lградусов, дождь, местами грозы, во время грозы усилится ветер.