Погода: будет прохладно, местами возможны заморозки

В ночь на четверг в части районов небо прояснится. Местами возможен туман. Будет дуть слабый ветер. Температура снизится до 4-9, местами до 2 градусов тепла. На поверхности почвы местами возможны заморозки до 2 градусов. Днем будет малооблачно и солнечно. Во многих районах облака практически не будут скрывать солнце. Благодаря антициклону вероятность дождя невелика. Будет дуть ветер переменного направления. Воздух прогреется до 16-21 градуса.
В последний день календарной весны придут мрачные дождевые облака. Однако осадков еще не ожидается. Утром и днем дожди пройдут лишь местами, в основном на западе. Будет дуть западный, юго-западный ветер. Ночью будет 5-10 градусов тепла. Днем в большинстве районов будет 18-23 градуса тепла, только у моря будет немного прохладнее.
В первые дни календарного лета будет тепло. Днем практически везде будет 20 градусов тепла. Однако возможны небольшие дожди.
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