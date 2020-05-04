Погода: будет по-весеннему тепло

В ночь на вторник ситуация изменится. На западе страны облачность увеличится, там пройдут дожди. Температура снизится до 2-7 градусов тепла, местами на севере ожидаются небольшие заморозки. Днем прогнозируют кратковременные дожди. На юге и на востоке будет 16-18, а на западе – 13-14, на взморье 10-12 градусов тепла.

В среду снова установится зона высокого давления, вероятность осадков невелика. Ночью будет 2-7 градусов тепла, на западе возможны заморозки. Днем без осадков, малооблачно. На большей части территории страны будет 15-17, у моря и в Жемайтии – 12-14 градусов тепла.

Ночь на четверг будет самой холодной на этой неделе. Небо будет ясным, поэтому условия для заморозков будут идеальными. Возможны заморозки до 0-5 градусов.

Днем в четверг будет облачно, но по-прежнему без осадков, возможен лишь небольшой дождь. По-прежнему будет тепло - 13-18 градусов. Правда, На Куршской косе будет всего 10 градусов выше нуля.

В пятницу в Литву придет сухая и теплая масса воздуха, поэтому ночью осадки маловероятны, а днем будет 14-19 градусов тепла. На взморье будет всего 10-12 градусов тепла.