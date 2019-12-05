Погода: будет по-весеннему тепло, но ветрено

Ночью было 1-5, около Балтийского моря 6-7 градусов тепла. Небольшой дождь или морось возможны лишь местами. В некоторых районах на востоке страны прогнозируют туман. Около моря порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Днем осадков не ожидается.
Усилится юго-западный ветер, его порывы достигнут 15-18 м/с. Температура днем 2-7 градусов тепла.
В пятницу ветер будет порывистым. Ночью местами, днем кое-где порывы будут достигать 15-18 м/с, днем у моря порывы ветра будут 20 м/с. Ночью небольшие осадки прогнозируют на северо-западе, а днем осадки охватят всю страну.
Температура ночью около 0, на взморье 4 градуса тепла. Когда температура будет близка 0, местами возможен гололед. Днем будет 1-6, в окрестностях Клайпеды 7-8 градусов тепла. Погоду в выходные обусловит активный Атлантический циклон.
По-прежнему будет дуть порывистый западный ветер, который принесет теплую, но сырую погоду со смешанными осадками.
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