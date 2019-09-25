Самые опасные и сильные заморозки будут в Аукштайтии и Дзукии. Днем облачность увеличится, однако вероятность осадков будет небольшой. Днем будет 10-15 градусов. 10-14 градусов будет во многих районах, а до 15 воздух прогреется на юго-западе страны.

В четверг без осадков. Ночью еще возможны заморозки. Температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов, однако на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-5 градусов. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов.

Ближе к выходным ожидаются осадки. Заморозки по ночам прекратятся, а дни станут теплее.