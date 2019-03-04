Погода будет меняться каждый день: ожидается сильный ветер и гололед

Во вторник Литва попадет в ветреную часть циклона. Будет дуть западный, северо-западный ветер, во многих районах скорость ветра достигнет 15-20 м/с, ночью и утром на взморье, днем в Таурагском и Мариямпольском округах порывы усилятся до 21-24 м/с. Ночью небольшой дождь, днем осадки усилятся - в Жемайтии и северных районах дождь сменится мокрым снегом. По прежнему будет тепло, ночью 1-5 laiградусов тепла, днем 2-7 градусов выше нуля.

В среду ветер успокоится, однако ночью в восточных районах порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Во многих районах будет идти снег или мокрый снег. Днем осадки ожидаются только на взморье и на юго-востоке страны. Температура ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем на большей части территории страны будет чуть выше 0, на северо-востоке будет 0-2 градуса мороза. Прогнозируют гололед.

В четверг приблизится новый циклон, немного усилится ветер, местами порывы составят 15-16 м/с. Южный, юго-западный ветер принесет осадки в виде дождя. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, гололед. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.

В пятницу ночью во многих районах пройдут небольшие дожди, ожидается морось, днем осадков будет больше. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Температура ночью будет 3-7, днем 5–10 градусов тепла.

В субботу будет суше, но холоднее чем в пятницу.

В воскресенье Литву охватит новая зона смешанных осадков, температура будет около 0.

