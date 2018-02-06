Погода: будет и снег и мороз

Во вторник ночью небольшой снег, местами гололед. Местами мороз до –13 градусов. Днем снег. В Вильнюсе ночью –11, днем около –5 градусов, небольшой снег. В Каунасе ночью –7, днем –3 градуса. Будет облачно, снег. В Шяуляй снег во второй половине дня. Ночью до –8, до –4 градусов. На взморье ожидается порывистый ветер, снег. Ночью –5 градусов, днем около нуля.

В среду во многих районах снег, особенно в первой половине дня. Днем возможны прояснения. Мороз ослабеет. В Вильнюсе облачно, ночью –7 градусов. Днем около –3, солнце. В Каунасе –4 градуса, небольшой снег. Днем будет ясно, около нуля. В Шяуляй переменная облачность, снег. Ночью –5, днем –1 градус. На взморье поднимется ветер, пойдет снег, к вечеру небо немного прояснится. Ночью будет –1, днем около 1 градуса.

В четверг ночью облачность снизится, поэтому температура также снизится. Местами до –14 градусов. В Вильнюсе ночью небольшая облачность, будет –12 градусов. Днем небо будет пасмурным, пойдет небольшой снег, будет –4 градуса. В Каунасе ночь будет ясной, температура –8 градусов. Днем –2–1 градус, облачно. В Шяуляй ожидаются прояснения. В первой половине дня до –10, днем до –3–2 градусов. На взморье также будет ясно. Ночью –7, днем –1–0 градусов.

В пятницу снова пойдет снег, ожидается небольшой мороз. В Вильнюсе и Каунасе будет –4–1 градус, снег. В Шяуляй также будет идти снег. Ночью похолодает до –6, днем до –2 градусов. На взморье будет облачно. Ночью –5, днем –1 градус.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные больших перемен не ожидается, будет идти снег. В воскресенье температура немного повысится.