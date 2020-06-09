Погода: будет душно, затем пройдет ливень с градом

Сегодня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня во многих районах появятся дождевые облака, пройдут дожди. На востоке ожидаются грозы, местами будут идти ливневые дожди. Прогнозируют град. На востоке ветер поднимется до 15–20 м/с. Днем будет 21–26, на западе 18–20 градусов.

В среду снова во многих местах пройдут небольшие дожди, местами сильные. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются грозы, сильный ветер. Ночью будет 12–17, днем 23–28 градусов тепла.

В четверг будет душно, во многих районах пройдут ливни, ожидаются грозы. Станет теплее: ночью 14–19 градусов, днем 25–29, на западе местами будет прохладнее.