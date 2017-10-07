Погода: более приятным будет лишь один день

В пятницу утром центр циклона сместился в сторону северо-западных регионов России, но погоду в Литве по-прежнему обуславливает юго-западная часть циклона. В пятницу облачность немного снизилась, было меньше осадков. В выходные погода по сути не изменится. В субботу будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. В воскресенье облачность увеличится, во многих местах пройдут дожди, кое-где сильные.
В субботу ночью местами пройдут дожди, более сильные в западной части страны. Днем ожидаются прояснения, во многих районах пройдут ливневые дожди. Ожидается порывистый ветер. Местами будет формироваться туман. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет 8 градусов тепла, небольшой дождь. Днем из-за облаков выглянет солнце, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 12–13 градусов. В Шяуляй ночью небольшой дождь, 6 градусов тепла. Днем увеличится облачность, будет накрапывать дождь. Воздух прогреется до 12 градусов. На взморье переменная облачность, пройдут сильные дожди. Ночью будет 10, днем 14 градусов тепла.
В воскресенье влияние циклона будет более ощутимы, погода ухудшится еще больше: ожидается сильная облачность, дождь, сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и днем температура почти не будет отличаться - 9–10 градусов тепла. По небу будут плыть облака, днем ожидается сильный дождь. В Шяуляй весь день будет 8 градусов тепла, дождь будет идти почти всю ночь. На взморье в первой половине дня сильный дождь, к вечеру возможны небольшие прояснения. Температура будет колебаться в пределах 10 градусов, будет ветрено.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, на второй неделе октября особых перемен не ожидается: будет облачно, часто будет идти дождь, сохранится порывистый ветер. В начале недели будет немного прохладнее, однако позже температура немного поднимется и будет такой, как в настоящее время.
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