Погода: близятся приятные перемены

В Дзукии и Сувалькии днем будет 10-12 градусов. Примерно такой же будет температура в Таураге, Шяуляй и Паневежисе - 10, в Клайпеде и Утене будет будет 9 градусов тепла.

Во вторник ночью облака рассеются. Осадков не ожидается. Ветер успокоится. Ночью в основном будет выше 0, местами на востоке и на юге 1-2 градуса мороза. Днем облачность увеличится, но ненадолго, небольшой дождь возможен разве что на северо-востоке. В Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе будет 12, в Шяуляй 13, в Утене и Клайпеде до 10 градусов тепла.

В среду над Литвой все еще будет стоять зона высокого давления. Погода улучшится. Вероятность осадков будет невелика, часто будет выглядывать солнце. Будет дуть западный, северный ветер. Ночью будет 1-3 градуса тепла, а днем 13-16, немного прохладнее будет только у моря.

Похожей ситуация будет и в четверг. Ночью похолодает: будет 2-3 градуса мороза на севере и на востоке и 2 градуса тепла на юго-западе, на Куршской косе будет 3-5 градуса тепла. Осадков в этот день не ожидается. Воздух прогреется до 13-15 градусов.

В пятницу ночью облачность увеличится, будет 0-5 градусов тепла. Днем юго-западный ветер усилится до 8-13 м/с. Днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 12-16, местами будет 17 градусов тепла.