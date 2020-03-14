Поездки в эти страны запрещены: вернувшиеся должны быть изолированы дома

14 марта всем литовцам, которые декларируют место своего жительства в Литве, запрещено путешествовать в Китай, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею, Сингапур, Германию, Францию, Испанию, Италию, Исландию, Норвегию, Швецию, Австрию, Данию, Нидерланды, Швейцарию и Египет. Министерство здравоохранения отмечает, что люди не смогут путешествовать в эти страны воздушным, наземным или морским транспортом.

"Мы рекомендуем никуда не ездить в течение месяца, или дольше - если это будет необходимо. В этом случае мы предпринимаем решительные меры - безусловные запреты на выезд - для тех, кто все еще не хочет слышать и понимать, что они рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью своих родственников, особенно пожилого возраста, и людей с хроническими заболеваниями", - говорит министр А. Верига.

По умолчанию этот запрет не распространяется только на перевозку грузов.

Любой, кто приезжает в Литву из Китая, Гонконга, Ирана, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Германии, Франции, Испании, Италии, Исландии, Норвегии, Швеции, Австрии, Дании, Нидерландов, Швейцарии и Египта, должен провести 14 дней дома (изолировать себя). Это обязательное требование, за игнорирование которого грозит ответственность.

По словам министра здравоохранения А. Вериги, не должно быть вопросов о том, стоит ли идти на работу, в школу, в магазин, театр или концерт, после возвращения из этих территорий.

"Уже было решено, что иностранцам будет запрещен въезд в Литву с сегодняшнего вечера, кроме тех, у кого есть официальные разрешения на работу. В то время всем возвращающимся из 18 стран, в которые они могли отправиться, когда они не представляли угрозы, придется оставаться дома в течение двух недель. И это уже вопрос не солидарности, а серьезной ответственности", - говорит министр А. Верига. Все эти страны, вернувших из которых необходимо изолироваться, являются опасными и в них распространяется коронавирус (болезнь COVID-19).