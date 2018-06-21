Историю о неприятной поездке в автобусе компании TOKS рассказала жительница Вильнюса Рута. Автобус ехал из Расейняй в Вильнюс. Она села в него в Каунасе, 15 июня, в 17.30 ч.
Она сразу почувствовала, что в автобусе жарко, но решила, что в поездке водитель включит кондиционер, и все будет в порядке. Автобус тронулся, и Рута ощутила, что по ногам дует горячий воздух.
"Люди были в истерике: "Выключите, очень жарко", – рассказала Рута.
По ее словам, в Каунасе одна женщина с ребенком вышла из автобуса и требовала вернуть ей деньги за поездку, но водитель не согласился. Потом вышла и пожилая женщина.
"Встали молодые люди, подошли к водителю, стали регулировать кондиционер. Все стали говорить, вы должны вернуться на вокзал, автобус технически неисправен. Я сделала фото, видно, что в автобусе 28 градусов", – сказала она, заметив, что пассажиры были возмущены.
Она позвонила в администрацию компании TOKS, попросила связаться с водителем и вернуть автобус.
"Администратор сказала: "Мы ничего не знаем, помочь не можем". Мы просили водителя открыть окно, он ответил: "Вы хотите, чтобы меня продуло?", – рассказала Рута.
Она ехала в Вильнюс. "Я вышла в мокрой майке", – продолжила она.
Пассажиры отправили руководству TOKS заявление с просьбой вернуть деньги.
"Главное – не деньги, а чтобы подобное не повторилось", – заметила Рута.
Представитель TOKS Сигита Вайчюте от имени клиентов извинилась перед пассажирами за поломку кондиционера.
"Все наши автобусы проходят техническую проверку, чтобы все они выезжали из парка технически исправные, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно", – сказала Вайчюте.
Она сожалела о том, что не было возможности поменять автобус.
"Как только автобус вернулся в парк, поломку устранили. Всем пассажирам этого автобуса постараемся компенсировать стоимость поездки, они должны предоставить билеты. Мы делаем все возможное, чтобы подобное не повторилось", - сказала Вайчюте.
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