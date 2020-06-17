Поездка в магазин обошлась нетрезвому водителю в 41 000 евро

Гражданин Беларуси, который работал водителем большегрузных машин, (у мужчины есть вид на жительство в Литве), был задержан полицией в апреле этого года. Полиция получила информацию о том, что в Вильнюсском районе странно маневрирует грузовой автомобиль. У выезда из Авиженяй на Укмергское шоссе полиция остановила водителя и установила, что он пьян - 2,79 промилле. Мужчина не смог объяснить, почему он решил ехать в магазин на автомобиле, принадлежащем компании, сообщает Генпрокуратура.

С учетом того, что нарушитель свою вину признал и искренне сожалел о содеянном, решение по этому делу было принято в кратчайшие сроки.