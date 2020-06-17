Поездка в магазин обошлась нетрезвому водителю в 41 000 евро

Гражданин Беларуси, который работал водителем большегрузных машин, (у мужчины есть вид на жительство в Литве), был задержан полицией в апреле этого года. Полиция получила информацию о том, что в Вильнюсском районе странно маневрирует грузовой автомобиль. У выезда из Авиженяй на Укмергское шоссе полиция остановила водителя и установила, что он пьян - 2,79 промилле. Мужчина не смог объяснить, почему он решил ехать в магазин на автомобиле, принадлежащем компании, сообщает Генпрокуратура.
С учетом того, что нарушитель свою вину признал и искренне сожалел о содеянном, решение по этому делу было принято в кратчайшие сроки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве официально отозван карантин: эксперты предупреждают – праздновать еще рано (8)
С сегодняшнего дня карантин в Литве отменен. Этот...
В Литву пришла российская сеть магазинов низких цен (238)
На розничном рынке Литвы появился новый игрок –...
Действующие в Литве правила: как правильно утилизировать отходы (5)
Казалось бы жители многоквартирных домов Литвы уже...
До конца декларации доходов осталось две недели: тысячи жителей еще не подали декларации (1)
До конца срока подачи декларации – 1 июля – остались 2...
С отменой карантина работникам из Украины и Беларуси будет проще приехать в Литву (9)
По словам главы Департамента миграции (ДМ) Эвелины...