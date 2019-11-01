В интервью Йонас Бразджёнис рассказал, что вполне вероятно, что он является родственником поэта Бернардаса Бразджёниса.

"Вполне возможно, что творческая жилка - общая черта нашей семьи, может, и генетика повлияла, но я не могу об этом смело заявлять. Стихи на протяжении всей моей жизни были во мне. Бернардас Бразджёнис родом из деревни Стебейкеляй Пумпенского прихода. Моя семья жила в соседней деревне – Ринкунай. Родители точно были связаны родственными узами, но тогда это скрывалось. Мы не смели заявлять об этом. Я об этом никогда не говорил.

Семейную историю откопали в советских архивах, Когда Бернардас Бразджёнис приезжал в Литву, я пытался преодолеть тяжелую болезнь. После инфаркта я долго не выходил из дома, много времени провел в больнице. Встречу я все откладывал, а потом уже было поздно. Жаль, что так и не удалось увидеться с этим великим поэтом", - сказал Йонас Бразджёнис.

На вопрос, читает ли молодежь стихи, он ответил: "У молодых людей сегодня есть из чего выбирать. Могу прямо сказать – я руковожу поэтической студией, вижу, что и молодежь какие-то стихи запоминает. Сначала они наблюдают, довольно скептически. Сострадание, доброта, любовь, способность посочувствовать, актуальны для всех, неважен тут ни возраст, ни установки, ни время. Я вижу, что люди читают разные стихи, под настроение, свои стремления. Я бы сказал, что любовь - всегда актуальная тема, к ней возвращается и стар и млад".

На вопрос, почему он до сих пор ездит на "Жигули", Бразджёнис ответил: "Я езжу на старом жигуленке, которому "всего" 42 года. Я думаю, уважающий себя мужчина должен научиться не только любить и уважать свою жену, но и смотреть за своей машиной. Я всегда ухаживал за жигуленком. Он для меня как лимузин, выехавший из автосалона. Я к нему привык. Мы с женой ездим немного, поэтому его нам достаточно. До "Жигули" у меня был "Москвич", а на этом "Жигули" я езжу с 1977 года.

Мы любим ездить по Литве, по Жемайтии, Аукштайтии. Когда я был директором школы – времени на поездки у меня было немного. Осенью работа, летом ремонт в школе. А сейчас здоровье не всегда позволяет ездить. Но если куда-то собираемся, то жигуленка достаточно.

Люди удивляются, когда приезжает такой пожилой человек на антикварной машине, а она мне очень дорога. Если бы я ездил на новой и роскошной машине, то сегодня, наверное, не было бы и моих книг. Их издание никто не финансировал. Менять 6 книг на машину, которая однажды может стать грудой металла, я не хотел. Хочу, чтобы люди поняли мои мысли, делюсь ими".