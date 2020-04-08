aA
В странах Балтии к полудню среды подтверждено в общей сложности 2674 случаев нового коронавируса, 15 смертей зафиксировано в Литве, 24 - в Эстонии, две - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

Литва: подтверждено 912 случаев, сделано 30108 тестов, умерли 15 человек.

Латвия: подтверждено 577 случаев, сделано 24036 тестов, умерли два человека.

Эстония: подтверждено 1185 случаев, сделано 24813 теста, умерли 24 человека.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

За сутки поступило 221 сообщение о нарушении правил карантина, оштрафованы 111 человек (1)

За прошедшие сутки литовская полиция получила 221...

Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 880, Латвия – 548, Эстония – 1149

В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в...

TOP новостей

Проект правительства: карантин до 27 апреля, въезд в города закроют с пятничного вечера (51)

8 апреля правительство Литвы примет решение о...

За прошедшие сутки в Литве установили 32 новых случая коронавируса (69)

За прошедшие сутки в Литве установили 32 новых случая...

Литовец в Англии: не осталось мыла, макарон, туалетной бумаги (24)

"Я считаю, что кризис отчасти вызван тем, что люди...

Торговые центры в Литве во время карантина увеличат зарплаты работников на 10% (4)

Торговые центры в Литве намерены платить надбавки...

Глава Минздрава уточнил: даже если условия смягчат, некоторые услуги появятся нескоро (1)

В среду правительство Литвы планирует продлить...

|Maža didelių žinių kaina