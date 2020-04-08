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В странах Балтии к полудню среды подтверждено в общей сложности 2674 случаев нового коронавируса, 15 смертей зафиксировано в Литве, 24 - в Эстонии, две - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 912 случаев, сделано 30108 тестов, умерли 15 человек.
Латвия: подтверждено 577 случаев, сделано 24036 тестов, умерли два человека.
Эстония: подтверждено 1185 случаев, сделано 24813 теста, умерли 24 человека.
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