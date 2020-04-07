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В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 2577 случаев нового коронавируса, 15 смертей зафиксировано в Литве, 21 - в Эстонии, одна - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Pasaulyje siaučia koronaviruso pandemija
Pasaulyje siaučia koronaviruso pandemija
© Reuters / Scanpix

Литва: подтверждено 880 случаев, проведено 27807 тестов, умерли 15 человек.

Латвия: подтверждено 548 случаев, проведено 22575 тестов, умер 1 человек.

Эстония: подтверждено 1149 случаев, проведено 23546 тестов, умер 21 человек.

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